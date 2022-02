Rui Costa: «Sou o primeiro a assumir a responsabilidade de não estarmos onde gostaríamos de estar»

Rui Costa assumiu no discurso que esta manhã fez aos sócios do Benfica, na cerimónia de entrega dos anéis de platina e os emblemas de ouro e prata pelos 75, 50 e 25 anos de associativismo, que a época dos encarnados está "aquém" do desejado. O presidente do clube da Luz assume a responsabilidade e diz entender a frustração dos adeptos."Sou o primeiro a assumir a responsabilidade de não estarmos onde gostaríamos de estar. Porque a exigência mínima no Benfica é vencer, gostaria que hoje pudéssemos viver este momento em circunstâncias desportivas diferentes. Mas sou também o primeiro a reconhecer que esta época está aquém daquilo que ambicionámos. Percebo a vossa frustração porque ela não é diferente da minha. Antes de ser presidente, diretor ou jogador profissional, já vivia o nosso clube da mesma forma que vocês vivem: com intensidade, amor e uma vontade enorme de vencer sempre. Porque são esses os sentimentos que o Benfica desperta em nós", frisou Rui Costa."Estive desde o início consciente de que esta temporada representaria um desafio enorme. Tudo apontava para aí. Aquilo por que passámos, e continuamos a passar, não antecipava tempos fáceis. E a realidade veio a prová-lo. Passados vinte anos, o Benfica mudou de liderança. E, naturalmente, essa mudança traz consigo a necessidade de algo que num clube como o nosso nem sempre é fácil se pedir e de se ter: tempo. Tempo para reorganizar o clube à imagem da nova liderança, tempo para implementar ideias diferentes, tempo para alcançar a estabilidade que ambicionamos. E é natural que assim aconteça. Seja no Benfica, seja em qualquer outra grande organização que passe por um processo semelhante", explicou ainda o presidente dos encarnados.