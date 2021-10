Rui Costa: «Sou tão benfiquista na cadeira da presidência como na cadeira do estádio»

Depois de ter votado, Rui Costa aplaudiu a corrida às urnas em dia de eleições do Benfica.





"Significa que os apelos que foram feitos foram correspondidos. É mais um dia à Benfica, os sócios aderiram, estou satifeito por virem votar e que assim seja até ao final do dia. A votação é alargada mas que corra tudo na normalidade. Há dois candidatos que sãoo do Benfica, que haja esse respeito, essa ordem que nos une e que corra tudo na normalidade. Independentemente do que acontecer esta noite, somos um clube só, unimo-mos à volta do clube. Todos queremos vitórias para o clube e isso consegue-se pela união", disse à BTV.E prosseguiu, já no exterior do estádio, aos restantes jornalistas presentes:"Estive à frente do clube estes três meses. As pessoas conhecem-me, não me vou manifestar sobre isso. A decisão é dos sócios. Era bom que a cada eleição houvesse um novo recorde de afluência. Mais uma vez, os sócios do Benfica estão a dizer presente."Questionado sobre se apoiaria o mandato de Benitez caso perca: "Há uma coisa que posso dizer: sou tão benfiquista na cadeira da presidência como na cadeira do estádio. Temos que todos apelar à união. Benfica só há um. Independentemente de quem ganhe, temos que estar todos unidos."