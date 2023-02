Rui Costa suspenso oito dias após confrontar árbitro do Sp. Braga-Benfica no túnel

Rui Costa foi suspenso por oito dias. Esta foi a decisão do Conselho de Disciplina da FPF, no seguimento das críticas ao árbitro Tiago Martins, depois da deslocação do Benfica ao terreno do Sp. Braga. Recorde-se que Rui Costa confrontou diretamente o árbitro da partida, no túnel de acesso ao balneário, no final desse encontro que ditou a eliminação das águias da Taça de Portugal.Na base da suspensão do Conselho de Disciplina, que tem por base o enquadramento jurídico da FPF relativa a encontros da Taça de Portugal, está o "uso de expressões ou gestos grosseiros, impróprios ou incorretos". Esta é a justificação para a pena aplicada ao presidente do Benfica, que terá, também, de pagar uma multa de 102 euros.De qualquer forma, é preciso referir que não está colocada de parte a hipótese de Rui Costa poder ser alvo de um processo disciplinar pelas declarações que prestou aos jornalistas no final desse encontro : "Fizemos de tudo para ganhar, mas não nos deixaram", foi uma das frases do presidente das águias no rescaldo do encontro na Pedreira.