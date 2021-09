Rui Costa: «Tem de se transmitir a esta juventude toda que há uma porta aberta»

Rui Costa debruçou-se sobre o que garante ao Benfica a existência de um Campus onde evoluem os jogadores mais jovens.





"A equipa B permite que o jogador continue a ser trabalhado internamente. O jogador continua a ter a sua preparação com todas as condições para poder evoluir e poder mais rapidamente estar pronto para a primeira equipa, dentro de casa. Aquilo que se tem de transmitir a esta juventude toda é que há uma porta aberta para a equipa principal. Estrategicamente, houve uma estratégia ao longo destes anos sempre de inclusão dos jogadores da formação na equipa A. Não podemos tornar obrigatório que cada 25 miúdos que jogam na equipa B passem para a A. Sabemos que isso não vai acontecer. Sabemos que todos os jogadores, mesmo os que têm mais qualidade, têm de ter o seu tempo e espaço, para poder jogar na equipa principal. A porta sempre esteve aberta e continua a estar. As provas estão dadas. Os jogadores têm de trabalhar arduamente para lá chegar. Não podem ter isto como um dado adquirido. Têm de trabalhar para lá chegar e é isso que lhes passamos. Ao mesmo tempo, queremos ajudá-los a pensar assim e a pensarem que com qualidade e trabalho bem feito aqui dentro serão sempre as primeiras escolhas na equipa principal naquilo que é o futuro do Benfica", vincou o presidente demissionário em declarações ao canal de televisão das águias."Torna-se mais fácil. Ao longo destes anos, se quantificarmos quantos jogadores começaram na equipa B e transitaram para a principal… é um número alto. É muito alto. O caso do Renato Sanches é um dos casos mais flagrantes. O Ferro e Florentino são casos muito flagrantes e que tiveram peso na equipa principal do Benfica. Se estivessem emprestados, isso já não era permitido. Já não conseguíamos fazer essa transição. É mais um dado em que a equipa B permite isso. Outro aspeto é que, ao longo da semana e sempre que é possível ou quando é necessário, vários jogadores da equipa B treinam com a equipa principal. Isso faz com que um treinador possa ver um jogador, possa conviver com ele e possa saber, mais ou menos, se o jogador está ou não pronto para começar a trabalhar diretamente com a equipa principal."