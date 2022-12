Rui Costa: «Têm de ser exemplo para todas as gerações de que é possível o Benfica voltar a ser campeão europeu»

António Simões, Mário João, José Augusto e Artur Santos estiveram na Luz a falar sobre os títulos da Taça dos Campeões Europeus conquistadas pelo Benfica em 1961 e 1962, em finais ganhas a Barcelona e Real Madrid, respetivamente. Os testemunhos que constarão no livro 'Talento e Superação' foram ouvidos de perto pelo presidente das águias, Rui Costa, que pegou no microfone para se dirigir aos campeões europeus ainda vivos, tal como ex-defesa Cruz, que não esteve presente."A última coisa que quero hoje era roubar o palco a estes senhores, mas não posso deixar passar este momento sem agradecer-lhes pessoalmente tudo o que fizeram pelo Benfica. Levava aqui aqui uma hora a discursar", começou por dizer, perante a plateia."Cheguei ao Benfica em pequenino e desde que cheguei uma das coisas que aprendi é a grandeza do Benfica. É algo que se sente, é palpável. Um clube centenário como o nosso não se faz de um episódio, mas de variadíssimos. Mas, não há a menor dúvida, que o grande pilar deste clube é feito por vocês. A grande exigência que todos os jogadores e ex-jogadores que aqui estamos, ao vestir o manto sagrado, nasce por culpa vossa. Todos os fracassos que acontecem hoje no Benfica são por culpa vossa", disse, gerando risos na plateia, apontando ao "sentimento mais positivo" do êxito."Vi desde pequeno a exigência que é jogar neste clube, de quem aceita ou não jogar assim. Essa exigência só foi criada por vós deram-nos os títulos mais importantes da história do clube, do nosso clube. Não temam que a história vos apague. Não há nenhum benfiquista que possa esquecer o que vocês fizeram. Desde esses anos que procuramos ser campeões europeus. Não queria roubar esse título, porque ninguém o roubaria, mas soube muito bem ouvir da vossa boca qual é o vosso desejo para o Benfica: voltar a ter o Benfica campeão europeu. É um sonho enorme, muito difícil. Mas, não acredito que no vosso tempo tenha sido mais fácil. Portanto, também não eram os jogadores mais bem pagos e com mais condições na Europa. E foi a vossa valentia que deu ao Benfica dois títulos europeus. Se vocês o conseguiram, então têm de continuar a ser o exemplo para todas as gerações de que é possível o Benfica voltar a ser campeão europeu. E isso seria a maior homenagem que nós todos poderíamos vos dar", vincou Rui Costa.