Rui Costa: «Têm sido horas de muito trabalho»

Rui Costa fez um balanço das primeiras horas como presidente eleito do Benfica, destacando o "muito trabalho" que tem tido, e recordando que já é assim há uns meses, desde que assumiu as funções interinamente após a saída de Luís Filipe Vieira. À CMTV e BTV, à margem da missa em memória de Ângelo Martins, o líder encarnado disse que está sempre em contacto com Jorge Jesus e recusou falar sobre Domingos Soares de Oliveira.





"Com muito trabalho, mas têm corrido bem os primeiros dias. Falo todos os dias com Jorge Jesus.""Nunca o vi jogar, infelizmente. As memórias que tenho dele enquanto jogador da formação são de treinador dos juniores quando eu estava nos infantis e iniciados. Numa fase mais tardia, ele já não estava nos juniores mas estava um pouco com todas as equipas. Foi um homem com uma determinação tremenda e raça. Conseguiu incutir isso também para nós. Foi um grande nome do clube, foi bicampeão europeu. O historial foi fantástico, um treinador da casa e foi meu treinador.""Têm sido horas de muito trabalho, essencialmente isso. No fundo, desde 9 de julho não altera assim muito porque eu já estava, de outra forma, a fazer um bocado essas funções."