Rui Costa: «Tenho a clara noção das responsabilidades acrescidas»

Rui Costa salientou o recorde de votantes nas eleições do Benfica, que considera o vencedor desta sufrágio em que foi eleito presidente do clube, com 84,48 por cento dos votos





"O grande vencedor desta eleição foi, é e será sempre o Benfica. Que dia à Benfica! Tivemos a maior mobilização de sempre de um clube em Portugal, sem paralelo no país e com raríssimos casos no Mundo. Foi uma demonstração de força e empenho. Quero agradecer aos milhares de benfiquistas que estiveram presentes, seja votando ou estando na organização deste processo, que decorreu com civismo e a todos nos enche de orgulho. O Benfica sai bem mais forte destas eleições. Tivemos debate vivo. Elogio ainda Francisco Benitez e todos os benfiquistas que se candidataram pela Lista B. Fizeram jus ao seu nome, Servir o Benfica", começou por dizer, no discurso de vitória no Pavilhão da Luz."Mas o Benfica falou. Tenho a clara noção das responsabilidades acrescidas que recebemos. Hoje não há vencedores nem vencidos. O único vencedor é o Benfica. Viramos uma página na história do clube. Sucedo a Luís Filipe Vieira, cuja obra merece o melhor dos reconhecimentos. Amanhã começa um novo ciclo, com redobrada ambição e confiança no futuro. Temos de nos unir para ser ainda mais fortes. A causa que nos une é única, o glorioso Sporting Lisboa e Benfica. Estamos em nome de todos os sócios e adeptos, pelos atletas, quadros e profissionais, para fazer a defesa instransigente do Benfica que amamos. O nosos objetibo é ganhar sempre em todas as competições. Essa é a prioridade absoluta, o resto tem como foco contribuir para que isso aconteça. Somos a maior instituição desportiva nacional. Aos meus colegas, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos a isto e à Benfica", acrescentou Rui Costa."Mãe, pai, filhos, a minha mulher, família... ninguém melhor do que vocês sabe o amor quee sinto pelo clube, onde ja fui de tudo. Por isso o Benfica foi sempre a minha família. É à família benfiquista que expresso o compromisso de honrar a vossa confiança. Serei sempre um de vocês", finalizou.