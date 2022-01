Rui Costa terá assinado contrato que mostra que o Benfica pagou para exercer preferência por jogadores que não contratou

Rui Costa, atual presidente do Benfica, terá, juntamente com Luís Filipe Vieira, assinado um contrato em que estava estipulado que as águias tinham pago quatro milhões de euros ao At. Madrid, para exercer preferência de compra sobre Lucas Hernandéz e Borja Thomas, jogadores que nunca chegou a contratar. Lucas Hernandéz acabou por deixar o emblema de Madrid para rumar ao Bayern Munique, enquanto Borja Bastón, jogador que nunca vingou no Atlético acabou por saltar de empréstimo em empréstimo, até ser vendido ao Swansea.A assinatura do contrato é de um de agosto de 2016, ou seja, no verão em que Gaitán acaba por ser vendido pelo Benfica ao emblema espanhol. E esse documento serve para ambos os emblemas acertarem contas, já com o valor da transferência do argentino. Ali, é reconhecido que o Atlético tem créditos de 2,5 milhões de euros sobre o Benfica, relativos à tal venda das opções de compra de Lucas Hernández e também de outro futebolista, Borja Bastón (1,5 milhões de euros). Noutro sentido, os colchoneros também reconhecem dever aos encarnados 8,7 milhões de euros.Os dois clubes assumem, nessa altura, o acerto de contas e fica estabelecido que o Atlético terá de pagar às águias 6,2 milhões de euros, ou seja a diferença entre dívida original (8,7 milhões de euros) e os créditos que o Benfica tinha sobre o clube madrileno (2,5 mihões de euros).