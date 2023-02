Rui Costa vai dar todas as explicações: Da venda de Enzo às contratações de Guedes, Tengstedt e Schjelderup

A venda de Enzo Fernández para o Chelsea, mesmo que a troco de 121 milhões de euros, está longe de ser consensual nas hostes benfiquistas, mas esta quinta-feira, os adeptos do clube da Luz verão o negócio explicado por parte do presidente. Rui Costa irá à BTV, às 19 horas, revelar os detalhes das negociações e o que o levou a aceitar a saída do médio. Tal como Record deu conta, a vontade do jogador que ameaçou não voltar a jogar pelas águias, foi determinante para que o processo tivesse fumo branco, algo que é esperado que o líder das águias aborde na entrevista ao canal do clube.Mas não será apenas esta a única negociação que será abordado por parte de Rui Costa. Tal como prometido em campanha eleitoral, o presidente dos encarnados irá abordar todas as vendas, empréstimos e contratações do último mercado de transferências. Já em setembro, depois de encerrar o mercado de transferências do verão, o líder do clube da Luz deu conta de todas as decisões da SAD benfiquista, sendo que aí a venda mais significativa tinha sido a de Darwin.Portanto, hoje os benfiquistas terão a oportunidade de conhecer o que levou os responsáveis benfiquistas a apostar na contratação de Schjelderup e Tengsted, além do empréstimo de Gonçalo Guedes. Também o conjunto de vendas e cedências de jogadores que levaram ao emagrecimento do plantel serão abordadas pelo clube da Luz. Refira-se que Schmidt chegou a janeiro com 30 jogadores e agora conta apenas com 24.