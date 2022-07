Rui Costa vai juntar-se ao plantel no estágio em Inglaterra

O plantel do Benfica viajou ontem para Inglaterra, onde está instalado no St. George's Park, e ainda que Rui Costa não tenha partido com a comitiva, é esperado na próxima semana, o mais tardar terça-feira.As águias vão defrontar hoje o Reading, às 16h, e terminam o estágio de pré-temporada a 14, na quinta-feira. Lourenço Coelho, homem-forte do futebol do Benfica, é quem vai liderando o grupo de Roger Schmidt até à chegada do dirigente máximo do emblema da Luz.