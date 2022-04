Rui Costa vê jogo próximo de Varandas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa irá estar próximo da equipa durante as horas que antecedem o dérbi lisboeta, mas quando a bola começar a rolar, o presidente benfiquista irá subir à tribuna presidencial do Estádio de Alvalade, onde irá assistir ao encontro. Tal não quer dizer que assista á partida ao lado de Frederico Varandas, mas irá estar, certamente, próximo do presidente leonino.

Refira-se que no encontro da primeira volta, no Estádio da Luz, Varandas também assistiu ao triunfo dos leões (3-1) na tribuna presidencial da Luz, tendo os dois voltado a reencontrar-se no Estádio Municipal de Leiria, na final da Allianz Cup. Na altura, ambos ficaram separados apenas por Pedro Proença, o líder da Liga portuguesa.