Rui Costa vibra a ver goleada no hóquei

Rui Costa esteve presente no pavilhão do Estádio da Luz para ver o Benfica golear o FC Porto, por 5-0, em hóquei em patins. O presidente das águias esteve nas bancadas, onde vibrou ao ver a equipa da Luz marcar cinco golos sem resposta ao campeão europeu, no jogo 1 das meias-finais do playoff, que irá decidir quem vencerá o campeonato.

Ao final da manhã, também João Neves sofreu como benfiquista ao assistir aos últimos minutos da derrota da equipa de juniores do Benfica, frente ao FC Porto, por 2-1 [ver página 23]. O jovem, de 18 anos, depois de ter terminado o treino sob as ordens de Schmidt, fez questão de ir ao campo onde se estava a disputar o clássico e juntou-se a Hugo Félix e Rafael Rodrigues, elementos da equipa B, que também estiveram a assistir à mesma partida. De referir que João Neves poderia estar a disputar o referido encontro, uma vez que, ainda é um jogador júnior, mas hoje irá estrear-se em dérbis seniores, frente ao Sporting.