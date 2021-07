Rui Costa e o 'fizeram isso" de Vieira: «Naquela situação, não podia ter outra reação»

Confrontado com a reação de Luís Filipe Vieira quando foi informado de que Rui Costa havia assumido a presidência do Benfica, o agora líder das águias garantiu, esta quinta-feira, em entrevista à TVI, ter compreendido "perfeitamente" a postura do antigo presidente.





"Sabemos quantos anos Vieira esteve à frente e deu ao clube. Estando naquela situação, não podia ter outra reação. Não acredito que seja uma posição fácil, mas também não era para nós fácil assumir esta posição. Na minha apresentação o misto de emoções era tal que se tornou difícil expressar-me. Compreendo perfeitamente a sua reação. Ele sabe que eu jamais seria ingrato com ele. Vivemos momentos difíceis mas também felizes. Naquele momento tive de separar as águas das emoções e defender os interesses do Benfica. Naquele momento só contava o Benfica", afirmou Rui Costa.