Rui Costa visita Figueira da Foz

Rui Costa vai inaugurar, no próximo domingo, as novas instalações da Casa do Benfica na Figueira da Foz. Esta será a primeira visita oficial enquanto presidente das águias eleito. O líder, de 49 anos, será acompanhado pelo ‘vice’ Domingos Almeida Lima, numa visita que principia às 12 horas com a receção da comitiva nos Paços do Concelho.