Rui Costa viu hóquei e futsal

A festa da conquista do título de campeão do Benfica terminou tarde na madrugada de domingo, mas isso não impediu que Rui Costa estivesse, às 13h00 de ontem, no pavilhão da Luz para ver o Benfica ganhar ao FC Porto (7-3), em hóquei em patins. Foi possível ver o presidente das águias a confraternizar com adeptos e até a autografar cachecóis. Rui Costa dedicou ontem a tarde às modalidades e, às 17h00, voltou ao pavilhão para assistir à derrota (1-3) das águias com o Sp. Braga, em futsal.