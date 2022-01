Rui Gomes da Silva: «A impreparação de Rui Costa para o lugar é gritante»

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente das águias, deixou críticas à gestão atual do clube ao identificar um "Benfica desorientado, sem rumo e foco". O ex-dirigente deixou críticas duras a Rui Costa."A impreparação para o lugar é tão gritante que é penoso ver uma figura que, tendo sido brilhante e inspirador dentro das 4 linhas, fora delas é personagem vulgar e desinspiradora! A dificuldade em exprimir uma ideia - numa entrevista combinada, preparada e ensaiada um sem número de vezes - é tão grande que até dei por mim a sentir vergonha alheia. E uma tristeza muito grande por ser por aqui que o Benfica - no seu todo - optou por ir", vincou numa mensagem partilhada no blogue 'Novo Geração Benfica'."Escrevo hoje, não por causa do empate de sábado, mas pelas vitórias das próximas semanas. Para que essas (que no Benfica sempre acontecem em grande maioria) não nos façam esquecer os caminhos para onde estão a levar o "nosso" clube!Os caminhos que quase todos - com exceção dos que me apoiaram em 2020 - consideravam ser os caminhos a seguir com as pessoas que sempre lá estiveram e apoiaram! Os caminhos que eu vi e que todos os que por lá andavam - se não sabiam ou eram coniventes e/ou 'sócios' - percebiam onde iam dar. Ou tinham a obrigação de perceber! Ou será que, assinando tudo, nunca questionaram ou sequer desconfiaram de nada? Será possível, em pleno século XXI, e numa das maiores empresas nacionais, que um administrador diga que assinava…sem saber que pagamentos estava a autorizar? Ele ou qualquer outro membro da administração da SAD?Mas escrevo - apesar de ter prometido a mim mesmo e à minha Família que ia fazer um ano sem intervir no Benfica… o que, nas minhas previsões, coincidirá com o culminar desta crise e a provável convocação de novas eleições - por dever de consciência! Para não calar uma evidência que ficou bem patente na entrevista de Rui Costa, na semana passada, à Benfica TV. A impreparação para o lugar é tão gritante que é penoso ver uma figura que, tendo sido brilhante e inspirador dentro das 4 linhas, fora delas é personagem vulgar e desinspiradora! A dificuldade em exprimir uma ideia - numa entrevista combinada, preparada e ensaiada um sem número de vezes - é tão grande que até dei por mim a sentir vergonha alheia. E uma tristeza muito grande por ser por aqui que o Benfica - no seu todo - optou por ir.Também - por isso - não nos devemos esquecer de quem, em 2020, apoiou Luís Filipe Vieira. Ou quem, nessas mesmas eleições, o querendo tirar do lugar, achava que tudo à volta, desde o treinador até ao agora presidente, eram para continuar. Incluindo Domingos Soares de Oliveira também. Ou quem agora, quando ganhávamos a tangente aos medíocres deste mundo, se vangloriava de ter apoiado Rui Costa. E nem sequer falo dos tristes que em cada momento dizem o que as 'janelas' deste mundo lhes mostram como o caminho a seguir!Falo de todos os outros! O que nos reserva o futuro? Uma centralização de direitos televisivos feita à medida do FC Porto e em que o Benfica, principal fonte de receitas desse contrato, nada oporá a que lhe retirem valor. Do que vimos um novo projecto de betão, com mais especulação imobiliária, com novas escutas e quiçá novos detidos daqui a uns anos. Quando já não houver mais inquéritos, escutas e detenções para fazer entre os que foram coniventes com Vieira… estes escândalos diários que nos consomem como benfiquistas, só deixarão de afetar o Benfica quando se esgotarem essas responsabilidades e desaparecerem - de vez - esses responsáveis.Ao mesmo tempo, o Benfica do novo projeto imobiliário não terá dinheiro e não faltará - de entre os novos gurus do novo Presidente - quem lhe dirá que o seu benfiquismo será a carapaça ideal para ir buscar, de novo, um qualquer Textor como "salvador"! Pouco interessa quem faz comunicados bonitos a invocar benfiquismo ou faz cara de zangado para os jornais, quando cá fora representa os mesmos interesses abutres, e, pasme-se, partilha a mesma rede de amizades e visitas de casa que dominava Vieira.E se o Seixal começou com Vale e Azevedo - que a máquina de imagens, paga a peso de ouro, fez tudo para fazer desaparecer essa parte da nossa história, dando os louros a Vieira (que em determinado momento quis substituir Cosme Damião na nossa memória colectiva) - também aqui seremos surpreendidos com o novo mas tão impreparado e tão sem futuro Presidente do Benfica, a ser levado pelos que, então ao seu lado, negociavam com o americano para alienar o Benfica (ou o que restar das aventuras), fazendo de conta que essa ideia foi dele!Enquanto eu tiver forças… vou lutar contra tudo isto! Porque acredito no Benfica que os nossos pais nos deixaram e com que sonhamos todos os dias! Porque - já agora - estamos a trilhar um caminho que ou se inverte urgentemente regressando ao foco do Benfica - que é o futebol e as modalidades - ou inexoravelmente caminharemos para novas eleições num prazo infelizmente bem mais curto do que os sócios imaginam.Não se esqueçam porque eu não esqueço que o Benfica precisa de todos nós, para ser salvo daqueles que o consideram um mealheiro para financiar o futebol português."