Gomes da Silva sobre Rui Costa: «Esperava uma declaração mais humilde»

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, falou este sábado em entrevista à TVI24, onde abordou o discurso de Rui Costa, em pleno relvado do estádio da Luz, no momento da sucessão a Luís Filipe Vieira na presidência do clube encarnado.





"Esperava uma declaração que tivesse mais humildade, mais sentido de responsabilidade, mais sonho, mais projeto e se calhar mais compromisso com os sócios em legitimar-se democraticamente. A história diz-nos sempre que a falta de legitimidade democrática determina depois crises num futuro muito próximo. Em termos políticos vivi uma situação dessas e sei o que é em cada momento o que é a ausência de legitimidade democrática. Falo do Governo de Santana Lopes. Rui Costa tem legitimidade carismática como jogador, como dirigente veremos; tem legitimidade histórica porque é tão benfiquista quanto eu e poderei discordar dele em muita coisa; falta-lhe a legitimidade democrática. Espero que Rui Costa não se deixasse levar para as próximas discussões sobre se vão ou não convocar eleições. Ele poderia dizer que estava ali para preparar a próxima época, as modalidades, mas também para se legitimar. Pensaria em que condições o iria fazer mas comprometendo-se desde logo porque senão abre aqui uma caixa de pandora relativamente à legitimidade democrática", começou por dizer o antigo dirigente das águias."Passei os últimos cinco anos a alertar para estas possíveis situações. Era evidente que quem estivesse la dentro haveria movimentos com os quais não se poderia concordar. Há uma coisa que as pessoas têm de perceber que em cada momento, cada uma das decisões tomada tinha de ter duas assinaturas, seja no clube ou na SAD. Gostava de ver cada uma das pessoas a justificar a sua posição em cada uma das assinaturas. Eu sei que ter razão antes do tempo é quase não ter razão mas dá uma vantagem e um conforto moral muito grande saber que ao fim deste tempo todo eu, afinal, tinha toda a razão. Infelizmente para o Benfica", terminou.