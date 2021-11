Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Lopes esteve com Jesus em Barcelona em 1993: «Hoje a diferença para o Benfica é só financeira» Antigo adjunto do atual técnico do Benfica recordou as conversas com Johan Cruyff





Rui Lopes, Stoichkov e Jorge Jesus em Barcelona.

• Foto: D.R.