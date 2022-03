Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Mota trabalhou com Roger Schmidt: «Está sempre à procura do golo e do espetáculo» Treinador português, que foi seu adjunto no Beijing Guoan, não duvida que alemão assente bem no Benfica





• Foto: Bruno Colaço