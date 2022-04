Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Pedro Braz andou 'picado' com o quarto árbitro do Liverpool-Benfica Diretor das águias viveu o jogo com os nervos à flor da pele e quem pagou foi o grego Tasos Sidiropoulos





• Foto: Luís Manuel Neves