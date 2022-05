Rui Pedro Braz ao ataque: «A partir de hoje o Benfica não se vai calar com estas faltas de respeito»

Rui Pedro Braz deixou fortes críticas à arbitragem do clássico frente ao FC Porto (0-1) que coroou os dragões como campeões nacionais, considerando que esta foi o espelho de toda a época."É mais um jogo que acaba por ser o reflexo da temporada, com o Benfica sistematicamente com razões de queixa da arbitragem e da videoarbitragem", começou por dizer o diretor-geral do futebol encarnado em declarações à BTV. "Quem me conhece, sabe que a minha estratégia não mudou. Tento defender ao máximo os homens que fazem o seu trabalho no campo, por mais sérios que possam ser – e hoje foram – no lance do golo, porque a equipa de arbitragem validou um golo legal, mas depois foram traídos por João Pinheiro, que decidiu aquilo que não podia ser, de maneira nenhuma, anulado", acrescentou."É por este lance que estamos em terceiro? Claro que o Benfica ao longo da época cometeu erros. Sabemos que temos de olhar primeiro para dentro, corrigir os nossos erros para depois lutarmos pelo lugar do Benfica, que é o lugar de topo na classificação do futebol português. Mas com os erros de terceiros a prejudicar o Benfica, fica muito mais difícil. O que vimos hoje foi o reflexo que vimos em toda a temporada. Os que estão no relvado tomam decisões corretas, mas são traídos pelos colegas, no conforto de uma régie na Cidade do Futebol, com direito a repetições, slowmotion, ecrãs, multiscreen, ali nas poltronas com ar condicionado. E esses erros não consigo defender.""Todos nós sabemos como funciona o VAR! Os senhores que fazem parte do Conselho de Arbitragem, FPF e das equipas de arbitragem não conhecem melhor o protocolo do que nós! Nós sabemos o que está lá. Sabemos que o momento da escolha do frame é decisivo para este tipo de decisões. Não foi uma máquina, foi João Pinheiro que escolheu o frame! Dois centímetros? As pessoas sabem o que são dois centímetros? Isto não lembra a ninguém! É irreal o que estão a fazer ao futebol de modo geral. A ferramenta é muito poderosa para estar nas mãos de gente tão incompetente. Não contesto a honestidade e seriedade dos profissionais da arbitragem, mas sim a competência. Foi mais um erro grosseiro e logo no jogo de atribuição do título de campeão nacional."Braz garantiu que o Benfica terá outra postura e que não se irá calar. "Muitas das críticas que têm sido feitas a quem está à frente do Benfica é pelo facto de termos reagido demasiado tarde. Se calhar a nossa boa-fé com os órgãos de tutela levaram-nos a não querer assumir uma posição mais cedo, mas chega a uma altura em que se falarmos somos prejudicados, se não falarmos também somos. E sei que vou ser alvo de um processo disciplinar, é o que é, apliquem multas e castigos, mas a partir de hoje o Benfica não se vai calar com estas faltas de respeito", rematou.