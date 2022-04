Rui Pedro Braz: «Benfica merece ser respeitado. Não posso ter um jovem de 20 anos com palavras de impotência»

Rui Pedro Braz considera que o Benfica tem sido prejudicado pelas arbitragens e vincou que o clube encarnado "merece ser respeitado". Após a vitória em Alvalade, sobre o Sporting (0-2), o diretor-geral para o futebol das águias abordou, no mesmo sentido, as palavras de Henrique Araújo durante a tarde, após a partida com o Rio Ave, em que o jovem da equipa B disse acreditar que um dia o clube voltaria a ser respeitado."Tudo o que aconteceu hoje em Alvalade merece profunda reflexão por parte dos órgãos do futebol português. Houve situações em que sentimos que fomos prejudicados. Não estou a visar o trabalho do Fábio Veríssimo ou de nenhum dos outros profissionais, por quem tenho o maior respeito. Já estive nesse lado. Mas parece que se está a criar uma situação recorrente em que o Benfica é sistematicamente prejudicado. Não acredito que seja premeditado, pois acredito na seriedade das pessoas. Também nas modalidades e futebol de formação tem acontecido isto. Por que motivo o Benfica tem sido tão desrespeitado? O Benfica merece respeito. Não posso ter um jovem de 20 anos hoje em Vila do Conde a proferir palavras de impotência e incapacidade para dar a volta, um jovem que está no início da carreira a dizer 'acredito que um dia o Benfica será respeitado'. Não posso admitir isto. Este jovem tem de sentir que estamos com ele. E se não formos nós a exigir esse respeito, a chamar a atenção aos órgãos de tutela, como FPF, Liga e Conselho de Arbitragem... todos têm responsabilidades, basta ver o que acontece semana após semana. É notório o que está a acontecer. Não estou a apontar o dedo às equipas de arbitragem mas é notório", começou por dizer o dirigente à BTV.Braz foi expulso na segunda parte do dérbi deste domingo, uma situação que explicou: "sempre achei que era importante mudar os comportamentos no bancos. Não me orgulho de ser expulso em duas jornadas no espaço de um mês. Mas há momentos em que é impossível conter a frustração. Dirigi-me ao António Nobre [4.º árbitro] num lance em que o Darwin ia arrancar e foi agarrado, um lance para amarelo, e disse 'abre os olhos, António'. Gritei isto do banco e nem sequer me aproximei do meio do campo. Ele entendeu que era motivo de expulsão e só tenho de acatar a decisão. Perante o que se vê nos relvados de norte a sul, acho que foi exagerado, mas respeito."Questionado sobre o porquê de só agora falar, Rui Pedro Braz sublinhou: "o Benfica tem um novo presidente e uma nova forma de ver o futebol. Queremos lutar para que haja respeito, mas quando nos faltam ao respeito semana a semana, temos de dizer basta. Chamamos para discussão todos os órgãos para que haja uma profunda reflexão."O triunfo sobre o rival também mereceu um comentário, embora o dirigente admita que as circunstâncias não sejam as melhores: "infelizmente não tem tanta [importância] como gostaríamos, queríamos estar ainda na luta pelo título. Não foi possível mas é sempre importante conquistar os três pontos e dar mostras de qualidade exibicional, mostrando que há capacidade para fazer mais e melhor. Isso ficou demonstrado perante um rival que dignificou a nossa vitória também com uma excelente exibição."