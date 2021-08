Rui Pedro Braz deu abraço a Vlachodimos no final

Com o apuramento consumado, um momento saltou à vista, com destaque para Vlachodimos, que voltou a estar em evidência com uma série de defesas. Logo após o apito final, o guardião grego recebeu um abraço de Rui Pedro Braz, que fez questão de dar os parabéns ao ‘99’ por este ter deixado a baliza dos encarnados a zeros, aguentando a vantagem na eliminatória.