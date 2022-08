Ida de Rui Pedro Braz a Málaga ameaça negócio Ricardo Horta

A transferência de Ricardo Horta para o Benfica está por um fio. O retrocesso na operação foi provocado por mais um episódio que abala a confiança entre as partes, neste caso a incursão de Rui Pedro Braz a Málaga nos últimos dias, acompanhado pelo agente do jogador, Carlos Gonçalves, procurando selar um acordo com o emblema espanhol que defendesse os interesses das águias, facilitando assim a mudança do jogador para a Luz.A situação não foi do conhecimento prévio de António Salvador, tendo causado forte desagrado e deixando a sensação de que se tratou de uma atitude que pode ter comprometido em definitivo qualquer possibilidade de uma solução negociada. Trata-se, de resto, de uma repetição das interferências dos encarnados no processo que já se fizeram manifestar através do e-mail que os andaluzes enviaram para o Minho a interpelar os arsenalistas sobre um eventual negócio, mas fazendo-o com conhecimento do diretor-geral dos encarnados, e que provocou um grande distanciamento entre os clubes na altura.Rui Pedro Braz e Carlos Gonçalves, ao queapurou, terão estado durante dois dias em Málaga, procurando convencer o administrador judicial que está à frente do clube a flexibilizar as suas exigências, não tendo por isso o diretor geral benfiquista acompanhado a equipa na deslocação à Polónia para defrontar o Dínamo Kiev para o playoff da Liga dos Campeões. Isto quando o Benfica não tem qualquer relação contratual vigente com o Málaga. Não são, de resto, conhecidos efeitos práticos dessa investida, pelo que se mantém a convicção de que as exigências dos espanhóis nunca serão inferiores a 4 milhões de euros, podendo atingir os 5,8 milhões de euros como o nosso jornal já asseverou.O agente Carlos Gonçalves, figura de proa da Pro Eleven e que agora se assume como parte ativa no processo, é uma figura próxima da decisão de Ricardo Horta em ameaçar o Málaga, bem como os fundos que possam ter participação no seu passe, com uma queixa na FIFA caso lhe seja vedada a possibilidade de ingressar no Benfica. O que foi entendido como uma medida de pressão e uma arma capaz de abalar a postura renitente do administrador judicial do emblema andaluz, mas que ainda não terá produzido efeitos.Estes desenvolvimentos, pelo contrário, colocam em xeque a possibilidade de conclusão da transferência com fumo branco. Neste momento ainda não há qualquer entendimento fechado entre Sp. Braga e Benfica, sendo que dificilmente isso acontecerá sem que o Sp. Braga assegure uma verba de 15 milhões de euros depois de cumpridos os compromissos com o Málaga, para além de ser inegociável a cedência de Gil Dias a título definitivo e não por empréstimo. Ao que conseguimos apurar, as relações entre António Salvador e Rui Costa mantêm-se cordiais, mas apesar do respeito mútuo entre presidentes, os desentendimento entre as estruturas continuam a verificar-se e a impedir a existência de uma estratégia conjunta para que Ricardo Horta possa percorrer o caminho que lhe tem sido traçado.