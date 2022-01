Rui Pedro Braz esconde relação com Bruno Macedo

Rui Pedro Braz escondeu de Luís Filipe Vieira que mantinha uma relação próxima com o empresário Bruno Macedo com um objetivo estratégico, de acordo com a CMTV. Esta posição foi revelada nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ numa conversa anterior à entrada no Benfica do atual diretor-geral para o futebol do clube.

O secretismo desta relação partiu de um pedido do empresário. Bruno Macedo, que também é arguido nesta operação, apelou a Rui Pedro Braz para esconder do então líder das águias a proximidade que os unia. Nessa altura, o elemento da estrutura encarnada era comentador televisivo, mas já manteria conversas com o dirigente. No entanto, Braz terá mantido o segredo ao dizer a Vieira que só era amigo de um empresário: Jorge Mendes.

Segundo o que foi possível verificar através deste diálogo, Bruno Macedo reforçou que era positivo para ambos que o presidente do Benfica não tivesse qualquer pista sobre esta proximidade. O agente descreveu mesmo que, desta forma, os dois poderiam tomar ações interessantes do ponto de vista estratégico para ambos.

Rui Pedro Braz, recorde-se, foi oficializado na estrutura do Benfica em junho de 2021.