Rui Pedro Braz apanhado em Munique para fechar reforço do Benfica

Rui Pedro Braz hoje de manhã em Munique. A um domingo, Rui? pic.twitter.com/alydkUvQyG — Nuno Afonso (@Nunoafonso1904) May 15, 2022

Já investido nas funções de diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz viajou para fechar a contratação de um reforço para os encarnados. O antigo comentador televisivo foi apanhado em Munique, como mostram fotografias que circulam nas redes sociais.Comoadiantou este domingo, Braz assumiu em exclusivo o cargo de diretor-desportivo (foi contratado o ano passado como diretor-geral). Durante a temporada, acumulou os dois cargos, mas acertou com Rui Costa que ficaria só com um.No âmbito dos ajustes na estrutura do futebol encarnado, Braz, de 44 anos, terá a seu cargo o mercado, a gestão de ativos e de jogadores emprestados, relações institucionais e internacionais e, inclusive, a prospeção.