Rui Pedro Braz focado no Benfica

O Chelsea procura um diretor desportivo e o jornal inglês 'Mirror' revela que o nome de Rui Pedro Braz faz parte de uma lista de quatro candidatos. Na mira dos blues estão também o espanhol Victor Orta, que trabalha no Leeds; o galês Lee Congerton, que está na Atalanta, e ainda o espanhol Monchi, do Sevilha.Ao queapurou, os responsáveis do Chelsea terão que optar por algum destes três candidatos uma vez que a mudança de Rui Pedro Braz para Londres parece estar, para já, fora de hipótese. O diretor desportivo dos encarnados está focado a 100% no Benfica e não admite deixar o projeto com Rui Costa sem conquistar títulos de relevo.