Rui Pedro Braz na Argentina a negociar Enzo Fernández

Rui Pedro Braz está na Argentina a negociar Enzo Fernández. O diretor-desportivo das águias esteve reunido com o jogador e o empresário deste, Uriel Pérez no Gardiner, um restaurante de Buenos Aires, a capital argentina, onde apresentou a proposta do clube da Luz para convencer o jogador a mudar-se para Portugal.O clube da Luz sabe que esta será uma negociação exigente, tendo em conta que o River Plate não conta perder Enzo Pérez, de 21 anos, que está blindado com uma cláusula de 20 milhões de euros. De qualquer forma, a direção benfiquista está disposta a um esforço financeiro para garantir um dos jogadores mais promissores do futebol argentino.