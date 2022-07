Rui Pedro Braz na Argentina para desbloquear Enzo Fernández

Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, está a viajar esta sexta-feira para a Argentina de forma a desbloquear a contratação de Enzo Fernández. Os encarnados têm um princípio de acordo com o médio do River Plate e a recente eliminação dos milionários da Libertadores abriu a porta a uma saída antecipada do jogador, cenário acertado entre as partes mas que Marcelo Gallardo, técnico do River, está a bloquear. É que os adeptos estão descontentes devido à difícil situação desportiva (a equipa segue no modesto 12.º lugar do campeonato e está fora da Libertadores) e à saída de Julián Alvaréz para o Manchester City, pelo que perder já Enzo Fernández para o Benfica pode aumentar os níveis de contestação, algo que Gallardo pretende evitar.O certo é que Rui Pedro Braz vai a Buenos Aires com o objetivo de resgatar de imediato o jogador, seguindo depois para Inglaterra onde os encarnados realizam o estágio de pré-temporada. A ideia é que Enzo Fernández seja integrado no máximo na segunda-feira.