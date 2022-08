Rui Pedro Braz na Holanda para negociar Aursnes

Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, deslocou-se à Holanda para negociar a contratação de Fredrik Aursnes, médio do Feyenoord que está muito perto de reforçar os encarnados. O emissário das águias voltou ainda ontem a Portugal.Como Record adianta esta sexta-feira , a SAD liderada por Rui Costa colocou em cima da mesa uma proposta a rondar os 10 milhões de euros, muito acima do que o clube de Roterdão pagou ao Molde (450 mil euros) para contratar o internacional norueguês, de 26 anos, o ano passado.Entre todas as partes envolvidas já decorriam negociações e o Benfica formalizou agora a proposta por Aursnes, tendo o diretor-desportivo das águias viajado para a Holanda, por forma a acelerar a conclusão do processo. Roger Schmidt está assim perto de ganhar um '6', depois de falhada a contratação de Sangaré ao PSV.