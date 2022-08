Rui Pedro Braz: «Novamente no nosso devido lugar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Pedro Braz (@ruipedrobraz04)

Rui Pedro Braz recorreu às redes sociais para assinalar o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões, horas depois de ter viajado com Fredrik Aursnes para Lisboa , o mais recente reforço das águias."Novamente no nosso devido lugar… Vamos por mais!", escreveu o diretor desportivo das águias.