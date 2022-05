Rui Pedro Braz mostrou-se rendido a Nélson Veríssimo e antevê um "futuro risonho" ao técnico que deixa o Benfica."Um orgulho e um privilégio ter trabalhado com alguém de tamanha dimensão profissional e humana. O seu futuro será risonho, seja onde for, e o tempo fará justiça a tudo aquilo que o míster Veríssimo e a sua equipa técnica fizeram pelo Sport Lisboa e Benfica num dos momentos mais delicados da sua história. Souberam sempre – mas mesmo sempre – colocar os interesses do clube acima dos seus interesses pessoais. Obrigado a todos. Os verdadeiros adeptos reconhecem e não esquecem aqueles que dão tudo pelo clube", frisou o diretor-geral do Benfica em palavras difundidas através da conta pessoal de Instagram.