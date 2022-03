«Não olhes para mim que não tenho medo. Vai para o car...»: as palavras que valeram multa e suspensão a Rui Pedro Braz

Rui Pedro Braz vai ficar longe do banco das águias nos próximos 23 dias, além de ter sido multado em 3825 euros. Este foi o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da expulsão do responsável para o futebol das águias, no encontro com o Vizela. Este castigo vem na sequência de palavras ofensivas dirigdas ao árbitro Hugo Miguel. Segundo o Conselho de Disciplina da FPF, Rui as palavras de Rui Pedro Braz levaram à "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", depois de ter proferido a seguinte expressão repetidamente: "É uma vergonha, car...". Após ser expulso pelo árbitro, o responsável das águias terá prosseguido com as palavras insultuosas: "És um filho da p..., vai para o cara...".Mais tarde, no final do encontro, quando o árbitro se dirigia para o balneário voltou a dirigir-se a Hugo Miguel em tom ameaçador: "Não olhes para mim que não tenho medo! Vai para o cara...."No mesmo encontro, também Pedro Barreiras, fisioterapeuta que se encontrava no banco de apoio das águias, acabou expulso, tendo sido sujeito a oito dias de suspensão e à multa de 306 euros. Segundo o que consta no mapa de castigos, "este saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem".A direção das águias terá ainda de pagar 3600 euros por comportamento incorreto do público, sendo que 3190 euros deve-se ao arremesso de um petardo ao minuto 25 da segunda parte.