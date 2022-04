Rui Pedro Braz suspenso por ofensas no dérbi: «Abre mas é os olhos, c...!»

Expulso aos 78 minutos do dérbi de domingo, Rui Pedro Braz foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com oito dias de suspensão, por ofensas à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo. "Abre mas é os olhos, c...!", é a expressão atribuída ao diretor-geral dos encarnados, de acordo com o relatório do árbitro filiado na AF Leiria. Braz foi ainda multado em 510 euros. O Benfica não vai recorrer da de decisão, sabeNa prática, o responsável das águias vai estar fora do banco apenas no encontro com o Famalicão, sábado, regressando na visita ao Marítimo. Recorde-se que, em março passado, Braz foi suspenso 23 dias, depois de ter sido expulso no encontro com o Vizela por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa" do árbitro Hugo Miguel.O Conselho de Disciplina confirmou, ainda, a suspensão, de um jogo, de Everton, que completou série de cinco cartões amarelos na Liga Bwin.