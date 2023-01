Rui Pedro Braz: «Transferência de Tomás Tavares para o Spartak está acertada»

Rui Pedro Braz confirmou a transferência de Tomás Tavares para o Spartak Moscovo. O diretor desportivo do Benfica revelou que o defesa formado no Seixal está de partida para a capital russa, tal como Record antecipara "Sim, a transferência do Tomás Tavares para o Spartak está de facto acertada. Nos próximos dias, o jogador viajará para fazer exames médicos", vincou o dirigente citado pelo portal russo 'Sport24'.O negócio deverá ficar fechado por um valor a rondar os 3 milhões de euros e, de acordo com a imprensa moscovita, apenas falta acertar de que forma o dinheiro irá ser pago aos encarnados.Tomás Tavares, de 21 anos, foi inscrito na Liga pelas águias em setembro mas, desde então, apenas recuperou totalmente de uma prolongada lesão no joelho esquerdo e, em 2022/23, não conta qualquer encontros oficial.