Rui Pinto: «A mesma coincidência que levou Bruno Paixão, Paulo Gonçalves e Rui Costa a Pina Manique»

O ex-árbitro Bruno Paixão está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica, suspeitas que já levaram a uma reação de Rui Pinto no Twitter."Estará em causa novamente uma 'mera coincidência'. Porventura a mesma coincidência que levou Bruno Paixão, Paulo Gonçalves e Rui Costa a Pina Manique", escreveu o pirata informático.De acordo com as suspeitas das autoridades, o árbitro terá recebido milhares de euros da empresa de informática que é suspeita de ter servido de saco azul às águias, tendo a empresa ‘Best for Business’ alegadamente recebido 1,9 milhões de euros do clube por serviços de consultoria fictícios.