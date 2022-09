Rui Pinto volta a falar do 'Saco Azul' e acusa Benfica de não agir contra Miguel Moreira: «Enigmático»

1/3

Rui Pinto recorreu às redes sociais para voltar a abordar o processo 'Saco Azul' e criticou aquilo que diz serem "quatro contratos falsos" elaborados por Miguel Moreira, que acusa de desviar uma grande quantia de dinheiro."De acordo com informações divulgadas pela comunicação social e relativas ao processo Saco Azul, ninguém no Benfica, nem o director de Sistemas de Informação, conhecia os contratos de prestação de serviços informáticos realizados com a Questão Flexível", começou por escrever o pirata informático na sua conta no Twitter."A acreditar nessas curiosas declarações, então, estamos perante 4 contratos falsos, elaborados por Miguel Moreira, na altura diretor financeiro do clube, com a finalidade de desviar para si uma grande parte dos 1,8 milhões de euros. Perante essa descoberta, o passo natural para uma empresa lesada por um seu funcionário seria a instauração de queixa-crime contra este. Mas curiosamente não há qualquer indicação de que o Benfica tenha seguido essa via. Enigmático", acusou.Recorde-se que o Benfica pediu o arquivamento do processo.