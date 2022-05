Rui Vitória: «Benfica? Demos resposta e conseguimos vencer, às vezes contra tudo e todos»

Rui Vitória foi o mais recente convidado do podcast 'WibCast', onde aproveitou esta terça-feira para recordar a passagem pelo Benfica, entre 2015 e 2019, depois de ter passado pelo Vitória de Guimarães.

O treinador português recordou a ascensão "de uma forma gradual" e a resposta dada pela sua equipa técnica, "às vezes contra tudo e contra todos", quando chegou ao comando técnico dos encarnados.

"Foi um trabalho muito interessante, primeiro porque o Benfica é um porta-aviões, é um clube gigante. Depois, pelas circunstâncias. O clube tinha sido campeão nos anos anteriores, eu vinha do Vitória, portanto, era um treinador que estava numa forma progressiva e, de repente, demos reposta e conseguimos vencer. Fomos também à Liga dos Campeões, vindos de um clube mais pequeno e de uma forma gradual, às vezes contra tudo e contra todos, contra muitas dificuldades, foi um trabalho muito meritório. Benfica, Sporting e FC Porto representam um país e têm uma dimensão muito grande", começou por dizer o técnico natural de Alverca.



"Aceito que me chamem 'Mestre do Tetra'. Chegar ao Benfica em termos nacionais é um passo muito grande e decisivo. Ter sucesso num clube destes, com esta dimensão, acaba por ser um feito muito bom", acrescentou.