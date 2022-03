Rui Vitória diz que Benfica está "muito bem entregue" a Veríssimo

Rui Vitória considera que o Benfica "está muito bem entregue" a Veríssimo e, embora vaticine uma eliminatória nos 'quartos' da Champions com o Liverpool, acredita que as águias podem seguir em frente na competição."O Liverpool é uma equipa com uma dimensão muito grande. Mas a este nível, havendo dois jogos, as equipas portuguesas de vez em quando vão fazendo brilharetes. Sendo a dois jogos, e com níveis de motivação muito elevados, acredito que pode acontecer [eliminar o Liverpool]. Mas temos todos a noção de que é um objetivo difícil. O Benfica vai defrontar uma equipa de enorme dificuldade. Mas nesta fase da competição, tudo pode acontecer", declarou o antigo técnico das águias, em Leiria, à margem do Fórum do Treinador, desejando a "melhor sorte" aos encarnados na eliminatória.Depois de experiências na Rússia e na Arábia, Rui Vitória considera-se "um treinador do Mundo" e está "preparado para qualquer desafio". "A minha ideia é continuar no estrangeiro. Estou numa fase da carreira com muita ambição, mas em que preciso de me sentir realizado. Isso tem muito a ver com o desafio que tiver pela frente e não pelo campeonato ou equipa. Tem a ver com a paixão que o projeto me provocar. Se isso acontecer, vou para qualquer lado", declarou o treinador, que se mostra "convencido" de que o Brasil é um mercado que "se vai abrir" nos próximos tempos."Já tive essas oportunidades que não se realizaram, mas o treinador está preparado para ir para qualquer lado e é um desafio aquele país. Porque tem qualidade imensa de jogadores e parece-me que o treinador português ainda por acrescentar alguma coisa. Prevejo que mais treinadores portugueses podem ir para lá, até porque acredito que os treinadores que está lá agora vão fazer bons trabalhos e isso mantém as portas abertas. E estou preparado para isso", rematou.