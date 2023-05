Rui Vitória e o possível título do Benfica em Alvalade: «Ninguém vai deixar fugir essa oportunidade»

Rui Vitória acredita que o Benfica tem todas as condições para se sagrar campeão nacional este domingo em Alvalade frente ao Sporting. O atual selecionador do Egito e antigo treinador das águias considera que a formação de Roger Schmidt, que está a apenas três pontos de conquistar o campeonato pela primeira vez desde 2018/19, sente uma "ansiedade muito positiva"."Ninguém vai deixar fugir essa oportunidade. Se calhar há duas ou três semanas existisse ansiedade, mas agora é uma ansiedade muito positiva, à espera que as coisas aconteçam. Estou em crer, apesar de que o futebol não existirem resultados antecipados, que o Benfica tem todas as condições para ser campeão", frisou aos jornalistas à margem do evento '2Build 2023', realizado esta manhã no Hotel Palácio, no Estoril, e que reuniu centenas de personalidades ligadas ao desporto. "O Benfica já teve muitos pontos de avanço, agora tem menos, mas temos de ser racionais. Vai ter dois jogos, um dérbi muito complicado e depois um adversário em casa que praticamente já desceu de divisão. Quem fez um campeonato desta maneira tem todas as condições para chegar e ganhar [os dois jogos]", sublinhou.O técnico ribatejano deixou ainda elogios ao trabalho de Roger Schmidt ao leme do Benfica, em particular ao início fulgurante que teve, algo que considera ter sido fundamental para a possível conquista do campeonato: "O Benfica começou a época muito bem, muito forte, com um futebol muito positivo, agradável e agressivo também. Mostrou um poder muito grande sobre as outras equipas e isso foi determinante para trazer estabilidade para depois passar por momentos de alguma ansiedade, que não foram muitos fruto do trabalho que foi feito logo desde início, porque os campeonatos às vezes ganham se no primeiro mês. Nós pensamos que é no final, mas é ali que se constroem grandes títulos".Já sobre Grimaldo, jogador que orientou durante a sua passagem pela Luz e que recentemente anunciou que jogará pelo Bayer Leverkusen na próxima época, Rui Vitória não quis entrar em detalhes, mas considerou a situação normal no futebol atual. "Para nós nada disto é estranho. Não gosto de falar muito nisto porque não temos a noção nem o conhecimento de todas as variáveis nesta situação, mas às vezes são coisas que se podem despoletar de uma forma que ninguém está à espera. Não vejo nada de extraordinário, porque às vezes isto acontece sem sabermos, outras vezes propositadamente, mas faz parte. A realidade do futebol é esta e as pessoas têm de conviver com isto. Eu vejo isto com muita normalidade e muita naturalidade", concluiu.