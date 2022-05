Rui Vitória recorda os títulos e aquilo de que se orgulhou no Benfica: «Mudámos a política do clube»

Rui Vitória recordou a passagem pelo Benfica entre julho de 2015 e janeiro de 2019, elencando os aspetos que mais o orgulharam na passagem de êxito pela Luz."Orgulho-me de muitas coisas. Primeiro do que tudo, orgulho-me dos títulos. Fizemos parte do primeiro tetracampeonato da história do Benfica. Além disso, batemos o recorde de pontos na Liga e o estádio estava quase sempre cheio. Mudámos também a política do clube: apostámos em jovens portugueses da formação que rapidamente começaram a brilhar e depois foram vendidos. Estou muito orgulhoso de tudo isso", vincou em entrevista ao jornal 'Marca'.O técnico português, de 52 anos, explicou, depois, o sentimento de findar a etapa ao serviço das águias a meio de 2018/19, sendo sucedido depois por Bruno Lage. "Fiquei no clube por quase quatro anos e quando as coisas terminam ao fim de um longo período é sempre mais difícil de aceitar, mas é algo que assumo com naturalidade: todos os ciclos acabam. Acontece em todo o lado", acrescentou, defendendo que não se precipitou ao assinar pelos sauditas do Al-Nassr quando deixou a Luz."Era uma proposta irrecusável também financeiramente falando. Queria sair de Portugal e experimentar outras coisas. Tive a oportunidade de continuar a ganhar títulos e conseguimos. Passar pelo Al-Nassr foi uma experiência totalmente diferente que me tornou uma pessoa melhor... e um treinador melhor", deu conta Rui Vitória.