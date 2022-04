Rui Vitória: «Se o Liverpool não tiver atenção a alguns detalhes pode ter problemas»

Former Benfica boss Rui Vitoria feels his old side can cause problems for Liverpool in the Champions League pic.twitter.com/DZCw9Unp3A — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 12, 2022

Rui Vitória, antigo treinador do Benfica, falou à Sky Sports sobre as hipóteses do Benfica frente ao Liverpool, na 2.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. O técnico português sublinhou que no futebol "tudo é possível" e alertou o Liverpool para "detalhes" que podem ser cruciais."Vai ser muito difícil para o Benfica vencer o jogo. O resultado não foi bom na 1.ª mão, mas nada é impossível no futebol. Se o Liverpool não tiver atenção a alguns detalhes, pode ter problemas. Em futebol deste nível, todas as equipas podem criar problemas. Acredito que vai ser muito difícil para o Benfica, mas que tudo é possível", começou por dizer.E prosseguiu: "Vi a primeira mão no Estádio da Luz e o Benfica criou problemas logo no início da segunda parte. Nessa altura estava 2-1 e tiveram três ou quatro oportunidades para empatar. O Benfica agora percebe melhor o Liverpool, mas neste nível os treinadores sabem tudo sobre as equipas. Acredito que o Benfica possa jogar em contra-ataque e criar dificuldades. Vi que eles [Liverpool] têm dificuldades quando perdem a bola, os jogadores não estão completamente focados. Se o Benfica utilizar estes momentos, pode criar problemas".Rui Vitória abordou ainda a restante trajetória das águias na competição. "O Benfica empatou em casa contra o Ajax e jogou de forma inteligente em Amesterdão. Deu o controlo ao Ajax e foi criando problemas. Fizeram um ótimo trabalho na Liga dos Campeões. Claro que para equipas portuguesas é muito bom estar nos 'quartos', mas agora é muito difícil. Ainda assim, o Liverpool precisa de estar atento", rematou.