Rui Vitória tem 22 inscritos para duelos com o Benfica Victor Moses, contratado ao Chelsea, entre as opções do Spartak para a 3.ª pré-eliminatória da Champions





• Foto: Spartak Moscovo