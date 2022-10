Rui Vitória voltou à Luz

Rui Vitória esteve no Estádio da Luz, assistindo ao jogo num camarote. O antigo técnico encarnado, atual selecionador do Egito, sentou-se junto a Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, João Gabriel, ex-diretor de comunicação do clube, e Mohamed Afzal, empresário de Gonçalo Ramos. De realçar ainda a presença na tribuna presencial de Reinaldo, avançado guineense que representou o Benfica nos finais dos anos 70 e início dos 80 do século passado, "Estive no museu e fiquei maravilhado. Passei quatro anos espetaculares no Benfica", recordou, à BTV, Reinaldo, de 67 anos e a residir no Luxemburgo.