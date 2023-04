Rummenigge: «O Inter não é favorito com o Benfica, os portugueses são muito fortes»

Karl-Heinz Rummenigge é uma lenda no Bayern Munique mas cumpriu também três temporadas, enquanto jogador, ao serviço do Inter Milão. Em declarações à SportMediaset, o antigo avançado alemão antecipou o final de temporada na Liga dos Campeões e abordou o empate interista com o Benfica, cuja primeira acontece em Lisboa, a 11 de abril."O Nápoles está a fazer uma grande temporada, só precisa de manter o foco, mas merece o 'Scudetto'. Mesmo que o Milan tenha vencido por 4-0, na Europa será diferente: estou a dizer que se o Nápoles continuar assim tudo pode acontecer naquele momento. O Inter com o Benfica não é certamente favorito: os portugueses são muito fortes, bem treinados e merecem muito respeito. Depois, há Bayern-City e Real-Chelsea. O Guardiola é meu amigo, Tuchel acabou de chegar, mas já jogou muito bem contra o Dortmund: uma partida stressante para as duas equipas, certamente uma final antecipada. No Real, penso em Ancelotti: uma pessoa primorosa, um grande treinador, sabe vencer na Europa", evidenciou o ex-futebolista, de 67 anos, que abordou mais a fundo a época do Inter."Certamente que não é uma temporada fácil para o Inter. Todos esperávamos mais, a certa altura pensei que poderia ganhar o 'Scudetto', mas depois a situação piorou. Claro que a semifinal da Taça da Itália é um desafio interessante, até importante, mas o objetivo a ser alcançado é a qualificação para a Liga dos Campeões [de 2023/24]: devem recuperar a confiança, jogar melhor e somar pontos valiosos no campeonato. Depois, há a Liga dos Campeões que está a jogar, onde esteve bem, muito bem, primeiro no grupo e depois com o FC Porto, mas acima de tudo o Inter tem de pensar em entrar na próxima Champions", considerou Rummenigge.