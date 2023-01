Russos adiantam que o Benfica quer uma cláusula de recompra no negócio de Tomás Tavares

Tomás Tavares está de partida para o Spartak Moscovo, como Record adiantou , e segundo a comunicação social russa o Benfica pretende incluir uma cláusula de recompra no contrato do jogador formado no Seixal.O canal 'RB Sport, no Telegram, avança que o lateral português partirá para a capital russa por um valor um pouco inferior aquele que os encarnados querem desembolsar caso desejem voltar a contar os serviços de Tavares. No entanto, o Spartak não concordará com esta forma de negócio e preferirá aumentar o valor a pagar no imediato às águias, que não é revelado.Tomás Tavares, de 21 anos, recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo contraída ao serviço do Basileia, onde esteve por empréstimo, em maio passado e está apto agora para regressar à competição.O jovem internacional português tem contrato com o Benfica até junho de 2024, contando 26 encontros oficiais pela principal equipa das águias.