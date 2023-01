Russos avançam que Conti está próximo do Lokomotiv Moscovo

Germán Conti está próximo do Lokomotiv Moscovo, de acordo com o que escreve o jornal russo 'Sport Express', confirmando o que escreveuna edição desta quarta-feira O central argentino, de 28 anos, pertence aos quadros do Benfica mas procura emblema desde que findou o empréstimo aos brasileiros do América Mineiro.Segundo aquela fonte, o jogador era desvincular-se das águias para assinar um contrato de duas temporadas e meia pelo 13º classificado da liga russa até ao fim da semana. O valor do negócio não é revelado.Em 2018, então capitão do Colón, foi contratado pela SAD das águias por mais de 4,7 milhões de euros. Conti acabou por nunca se impôr de encarnado, cumprindo apenas 10 jogos oficiais em 2018/19.