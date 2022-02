Saco Azul: Benfica reage em comunicado às suspeitas que envolvem Bruno Paixão

Os advogados do Benfica garantiram que "nunca a SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva". Em comunicado no site das águias, assinado por Rui Patrício, Paulo Saragoça da Matta e João Medeiros, as águias reagiram à notícia sobre as suspeitas das autoridades relativamente a pagamentos, na ordem dos 1,9 milhões de euros, alegadamente feitos pelo 'saco azul' do Benfica a Bruno Paixão , com indícios de corrupção desportiva.O trio de advogados acrescenta, sobre o 'saco azul', que "tanto quanto é do conhecimento da Benfica SAD, no processo em causa as diligências de inquérito foram já concluídas, aguardando o processo apenas o despacho final que põe termo ao inquérito."Rui Patrício, Paulo Saragoça da Matta e João Medeiros sublinharam ainda que "no que respeita à factualidade objeto de investigação no referido processo, os representantes legais da Benfica SAD foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais."O Sport Lisboa e Benfica torna pública a resposta dos advogados da Benfica SAD às questões colocadas hoje pela TVI:O processo vulgarmente designado por "Saco Azul" tramita sob o NUIPC 461/17.9TELSB, desde há já vários anos, no DIAP de Lisboa, tendo sido já inclusivamente objeto de um pedido de aceleração processual por parte da Benfica SAD.Tanto quanto é do conhecimento da Benfica SAD, no processo em causa as diligências de inquérito foram já concluídas, aguardando o processo apenas o despacho final que põe termo ao inquérito.No que respeita à factualidade objeto de investigação no referido processo, os representantes legais da Benfica SAD foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais.Mais esclarecemos que no âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva.É o que nos cumpre dar nota.Sem outro assunto de momento apresentamos os nossos melhores cumprimentos,Os Advogados da Benfica SAD,Rui Patrício/Paulo Saragoça da Matta/João Medeiros