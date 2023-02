'Saco Azul': Contas de Bruno Paixão alvo de perícias, avança a TVI

A TVI avança que as contas de Bruno Paixão, ex-árbitro que é suspeito no chamado 'Saco Azul', vão ser alvo de perícias "depois de os extratos bancários terem chegado recentemente ao processo". A mesma fonte acrescenta que o mesmo sucederá com vários jogadores.Bruno Paixão - suspeito de ter recebido milhares de euros do Benfica através de uma empresa de José Bernardes, arguido no processo "Saco Azul" – negou sempre que tivesse tido algum comportamento ilícito."Nunca fui corrompido. Estou falido. Levem o meu computador para o analisarem", afirmou ao Expresso a 18 de fevereiro de 2022., o advogado Luís Miguel Henrique disse no mesmo dia: "Fui à casa onde Bruno Paixão mora. Vive num quarto de oito metros quadrados, em casa dos pais, num bairro complicado do Barreiro", revelou acrescentando: "Tenho 30 anos de carreira, comecei na área do crime económico, sei como as coisas se fazem e estou convencido que Bruno Paixão está inocente pois uma pessoa culpada não tem esta postura."