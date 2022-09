'Saco Azul' do Benfica: PJ diz que Luís Filipe Vieira e Soares de Oliveira "assinaram de cruz" contratos falsos

A Polícia Judiciária diz que Luís Filipe Vieira e Soares de Oliveira "assinaram de cruz" contratos falsos. A informação consta no relatório final sobre o 'Saco Azul' do Benfica feito pela Polícia Judiciária, divulgado pela revista 'Visão'. Em causa está, segundo a PJ, o crime de fraude fiscal qualificada, estando na mira transferências da SAD encarnada e da Benfica Estádio para a empresa de informática 'Questão Flexível', na ordem dos 1,8 milhões de euros, por alegados serviços prestados ao clube.A PJ, de acordo com o relatório divulgado pela 'Visão', considera que os arguidos "gizaram um plano criminoso" e que as explicações dos mesmos não convenceram: "A estratégia de defesa utilizada por Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, de que assinaram de cruz os respetivos contratos e de atribuírem a Miguel Moreira o conhecimento do serviço contemplado nos mesmos não colhe em face dos factos apurados na investigação."